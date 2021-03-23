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ماليزيا تحبط أكبر كمية مخدرات تهرب في العالم متجة إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أحبطت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، أكبر كمية مخدرات يتم مصادرتها في تاريخ البلاد ، كانت متجة للمملكة.

وذكرت وسائل إعلام ماليزية أن إدارة الجمارك الماليزية الملكية أحبطت تهريب عدد 94.8 مليون حبة كبتاجون تحتوي على أمفيتامين بقيمة 5.2 مليار رنجت ماليزي من حاويات في ميناء كلانج في 15 مارس.

وجاء ذلك نتيجة التعاون بين إدارة الجمارك الماليزية والشرطة الملكية الماليزية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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