شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة بسبب زيادة سرعة الرياح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلن ميناء جدة الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف حركة الملاحة البحرية به بسبب زيادة سرعة الرياح.

وكان المركز الوطنى للأرصاد، قد توقع وجود عواصف ترابية تصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المناطق.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ومكة وتشمل الأجزاء الساحلية كذلك منطقة القصيم والاجزاء الغربية من منطقة الرياض.