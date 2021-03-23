شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ السند يوضح حكم بيع الأجهزة التي يمكن أن تستخدم في الخير أو الشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، حكم العمل في بيع الأجهزة التي يمكن أن تستخدم في الخير أو الشر.

وقال الشيخ السند خلال برنامج " يستفتونك " : إذا كانت هذه الأجهزة يستخدمها الناس في الخير وبعضهم في الشر وهو لايعرف في غالب الأمر أنها تستخدم في الشر، فيجوز أن يبيع هذه الأجهزة.

وأضاف الشيخ السند: لكن إذا كانت الأجهزة غالب استخدامها في الشر فعليه أن يتجنب العمل على بيعها.