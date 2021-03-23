شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" توضح حقيقة خطورة الصوديوم الموجود في مياه الشرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نفت هيئة الغذاء والدواء اليوم الثلاثاء أي خطر بسبب الصوديوم الموجود في مياه الشرب المعبأة .
وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن الصوديوم لا يمثل أي قلق على صحة المستهلك الذي يعاني من أي مشاكل صحية .
وأشارت هيئة الغذاء والدواء أنه في حال تجاوز كمية الصوديو في مياه الشرب المعبأة 20 ملجم / لتر يجب أخذ ذلك في الإعتبار ضمن مصادر الصوديوم ، خصوصاً في الحالات المرضية التي تستلزم نظام غذائي قليل الصوديوم .