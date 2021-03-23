شكرا لمتابعة خبر عن هيئة النقل: لقاح كورونا شرط لجميع العاملين القطارات وسائقي الحافلات اعتبارًا من شوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد شرط لجميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات اعتباراً من 1 شوال القادم.

وأوضحت الهيئة، أنه في حال عدم الالتزام بذلك، فإنه يشترط نتيجة فحص (PCR) سلبية للفيروس كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.

ودعت هيئة النقل العام إلى أخذ الخطوة وتحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات قبل الموعد الإلزامي والمحدد.