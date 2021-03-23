شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لقاحات كورونا لاتحتوي على الفيروس المعطل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حقيقة احتواء لقاحات "فايزر-بيونتك" و"أكسفورد-أسترازينيكا" على الفيروس المعطل.

وقالت وزارة الصحة: هذه اللقاحات إنما تعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل عبر "تويتر"، بخصوص ما إذا كان لقاح "كورونا" يحتوي على نسبة خفيفة من الفيروس.