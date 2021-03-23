شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح خطوات الحصول على شريحة بيانات " البرنت " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، خطوات الحصول على شريحة بيانات " البرنت ".

وتضمنت الخطوات " يقوم المواطن بالدخول على حسابه عبر " أبشر "، الحصول على خدمة بياناتي، وتفويض القطاع الراغب بالإطلاع على بياناته في أي وقت وأي مكان.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن العملية تستغرق حاليًا دقيقة واحدة، حيث كانت تستغرق سابقًا من 3 إلى 4 ساعات.