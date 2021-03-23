شكرا لمتابعة خبر عن جيش المملكة السادس عالميًا والصين بالمركز الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد موقع عالمي مختص بالأبحاث العسكرية، أن جيش المملكة يأتي في المرتبة السادسة عالميًا، في تصنيف لأقوى الجيوش، متقدما على جيوش دول عُظمى كبريطانيا وألمانيا.

وتضم القائمة أقوى 10 جيوش تضمنت دولة عربية واحدة هي المملكة، في المرتبة السادسة، فيما احتلت الصين المركز الأول، تلتها الولايات المتحدة فروسيا والهند ثم فرنسا، فيما يأتي خلف المملكة جيوش كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وألمانيا.

وتعد الصين هي أكبر قوة عسكرية في العالم، حيث تم التقييم وفقًا لعوامل مختلفة، منها الموازنة العسكرية والرواتب، وعدد الأفراد العسكريين العاملين، إضافة إلى حجم القوات الجوية والبحرية والبرية والنووية، وتصدرت ترتيب أكبر آلة عسكرية على هذا الكوكب برصيد مجموعه 82 من أصل 100 نقطة، وفقًا لموقع "Military Direct".

وجاءت الولايات المتحدة برغم موازنتها العسكرية الضخمة، في المرتبة الثانية، بجمعها 74 نقطة، تليهما روسيا، ثم بقية الدول العشرة التي شملها التقرير.