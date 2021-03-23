شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن موعد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعلیم عن تنظیم التسجیل في مرحلة ریاض الأطفال للعام الدراسي القادم 1443ھـ، حیث یبدأ التسجیل في نظام نور اعتباراً من يوم 25-8-1442هـ .

وأوضحت الوزارة أن التسجيل یستمر خلال العام الدراسي في كل مستوى وفق تواریخ المیلاد حيث یشمل المستوى الأول موالید1439/1/23ھـ حتى 1440/1/22ھـ، ویكون التسجیل في الروضات الأھلیة والعالمیة فقط.

ويشمل المستوى الثاني موالید ھـ22/1/1438 حتى مواليد ھـ23/1/1437 والمستوى الثالث،مواليد ھـ22/1/1439 حتى مواليد ھـ23/1/1438.

وحددت الوزارة أولویة القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومیة بالآتي أولویة القبول لمن یسجل أولاً من الأطفال السعودیین وغیر السعودیین من أم سعودیة، والأولویة في التسجیل بمرحلة ریاض الأطفال للمتقدمین للمستوى الثالث.