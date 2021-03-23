شكرا لمتابعة خبر عن زيادة الطلب على العاملات المخالفات بنسبة 60% في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أصحاب مكاتب استقدام زيادة الطلب على العاملات المخالفات بسيب عدم توفر العاملات النظاميات، بالاضافة إلى زيادة الطلب على العاملات لقرب شهر رمضان.

وأوضح أصحاب مكاتب الاستقدام، وفقا لـ"المدينة"، أن أسعار العاملات المخالفات تتراوح بين 2500 - 3000 ريال شهريًا، لافتا إلى أن إغلاق المطارات بسبب كورونا والكثير من الأنشطة وتأثر بعض الدول بكوارث طبيعية أدى إلى قلة توفر العاملات النظاميات.

وناشد أصحاب مكاتب الاستقدام إلى ضرورة زيادة وعي المواطنين وعدم التعامل مع العاملات المخالفات، وتعاون السفارات الخاصة بالدول المصدرة للعاملات المنزليات مع الجهات الأمنية المختصة وذلك للحد من هذه المخالفات.