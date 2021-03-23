شكرا لمتابعة خبر عن أبرز أهداف المركز الوطني للأرصاد في ذكرى تأسيسه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يوافق اليوم ذكرى إنشاء المركز الوطني للأرصاد بقرار مجلس الوزراء ‏في الـ 23 من مارس 2019 م، والذي تتمثل رؤيته في التميز في خدمات الطقس والمناخ للمساهمة في تعزيز سلامة ورخاء المجتمع واستدامة البيئة.

وتتمثل رسالة المركز في تقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ لحماية الأرواح والممتلكات والدعم للنمو الاقتصادي، بينما من بين أهدافه: توفير تنبؤات جوية عالية الجودة، توفير تحذيرات الأرصاد الجوية المبكرة، توسيع مجال خدمات الأرصاد الجوية المخصصة.

وتشمل الأهداف: دعم المرونة الوطنية لمواجهة التغير المناخي، وتنظيم قطاع الأرصاد الجوية بفعالية، الحفاظ على أحدث القدرات الفنية والاعتمادات الدولية لتقديم خدمات عالية الجودة، وضمان مستوى عالٍ من الكفاءة والمعرفة للموارد البشرية العاملة في قطاع الأرصاد.