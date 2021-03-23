أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، تدشين برنامج الشراكات بين القطاعَين العام والخاص في عمليات الرقابة، كمرحلة أولى في منطقة المدينة المنورة.

وقال الحقيل –عبر تويتر- : «نحو تحقيق استراتيجية التحول للوزارة لتخصيص 70% من المحفظة البلدية بحلول 2030، دشنا اليوم (الثلاثاء) برنامج الشراكات بين القطاعَين العام والخاص في عمليات الرقابة كمرحلة أولى في أمانة المدينة المنورة، للارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المستفيدين بأفضل الأساليب في إدارة المدن».

ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى :

ـ بلوغ معدلات امتثال للمنشآت بنسبة 90 %.

ـ رفع معدلات الأنشطة المستهدفة

ـ ضمان الاستخدام الفعال للموارد اللازمة لإجراء العمليات.

ـ تسريع كفاءة تقديم الخدمات وتسريعها.

ـ تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية

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