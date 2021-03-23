الغذاء والدواء: الصوديوم في مياه الشرب المعبأة ليس خطرًا على صحة المستهلك

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة لا يشكل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يُعاني من أي مشاكل صحية.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أن مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية، وفي حال تجاوز كمية الصوديوم في مياه الشرب المعبأة «20 ملغ/ل» يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن مصادر الصوديوم، خصوصًا في الحالات المرضية التي تستلزم نظامًا غذائيًّا «قليل الصوديوم».

وأضافت هيئة الغذاء والدواء أن الأملاح الصلبة الذائبة في مياه الشرب المعبأة، تتكون من الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم الصوديوم، الكربونات، النترات البيكربونات، الكلوريدات والكبريتات.

وأن الحدود المقبولة من الأملاح الصلبة الذائبة مجتمعة في مياه الشرب المعبأة يجب أن تكون بين «100 - 500» ملغ/ل، وقد وضعت هذه الحدود بناء على درجة استساغة طعم المياه.

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