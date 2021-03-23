لأول مرة.. تركيب صمام لمريض باستخدام جهاز الحماية من التجلطات الدماغية

نجح مركز صحة القلب في مدينة الملك سعود الطبية، في تركيب صمامين أورطي بالقسطرة، لمريضين لديها.

وأوضحت مدينة الملك سعود –عبر تويتر- أنَّ أحد المريضين كان متقدمًا في العمر، ويعاني من تكلسات شديدة في الشريان الأورطي والصمام.

وأضافت أنه تمّ تركيب الصمام بواسطة جهاز الحماية من التجلطات الدماغية، وذلك لأول مرة على مستوى مراكز القلب في وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المريض بحالة صحية جيدة.

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