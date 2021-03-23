الأرصاد: عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية بالجوف

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا، صباح اليوم الثلاثاء، حذر فيه من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية بمنطقة الجوف.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن العواصف الرملية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن بداية الإنذار من الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثالثة عصر هذا اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الثلاثاء، تكونًا لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والاجزاء الشرقية من منطقة تبوك».

وتوقع نشاطًا لرياح سطحية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

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