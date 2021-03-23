3 خطوات للحصول على شريحة بيانات «البرنت» من الأحوال المدنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن خطوات الحصول على خدمة شريح البيانات «البرنت» تستغرق حاليا دقيقة واحدة.

وأكدت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الحصول على شريحة البيانات يتطلب دخول المواطن على حسابه على أبشر ثم الدخول على خدمة بياناتي، ثم تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي مكان وأي وقت.

وكانت خطوات الحصول على شريحة البيانات سابقًا تتطلب زيارة المواطن للقطاع الراغب في الحصول على بياناته، ثم يقوم القطاع بتزويد المواطن بخطاب موجه للأحوال المدنية للحصول على شريحة البيانات، وفقًا للأحوال المدنية.

ثم يقوم المواطن بزيارة مكتب الأحوال المدنية وتزويدهم بالخطاب، ثم يقوم موظف الأحوال المدنية بطباعة شريحة البيانات وإعطائها للمواطن، ويقوم المواطن بالرجوع للقطاع وإعطائه شريحة البيانات، وكانت العملية تستغرق من 3- 4 ساعات.

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