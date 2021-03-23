هل يوجد خصم على ضريبة المدخلات؟.. الزكاة والدخل تجيب

أوضحت المؤسسة العامة للزكاة والدخل، مدى إمكانية وجود خصم على ضريبة المدخلات ردًا على استفسارات المواطنين.

وأكدت المؤسسة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة أن يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي وتم تحمل الضريبة عليها.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه يتم خصم ضريبة المدخلات – في حال استيفاء شروط الخصم – عندما يتكبد الشخص ضريبة القيمة المضافة في أي من الحاالت التالية:

-في حال تم فرض ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح على توريد لسلع أو خدمات في المملكة من قبل مورد مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

-في حال تم احتساب ضريبة القيمة المضافة ذاتيًا من قبل الشخص المسجل لأغراض ضريبة القيمة

المضافة وفقًا لآلية الاحتساب العكسي على توريدات لسلع أو خدمات في المملكة.

-في حال تم دفع ضريبة القيمة المضافة للهيئة العامة للجمارك، أو تم الإقرار عنها في الإقرار الضريبي بما يتعلق باستيراد السلع إلى المملكة.

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والدخل» تطرح مسودة متطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية

«الزكاة والدخل»: «نظام التخصيص» يتيح القدرة على التحول في جذب الاستثمارات