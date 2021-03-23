مركز الأزمات بمكة: رياح سطحية وارتفاع موج البحر خلال الـ5 أيام القادمة

أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدنّي الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة –عبر تويتر- أن الحالة الجوية تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والاجزاء الشرقية من منطقة تبوك».

وكذلك نشاط لرياح سطحية على مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض» مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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