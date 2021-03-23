«الشورى» يوافق على مشروع نظام مكافحة التسول

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام مكافحة التسول، والذي يسهم في معالجة الظاهرة والقضاء عليها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وأوضح الشورى –عبر تويتر- أن مشروع نظام مكافحة التسول اشتمل على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.

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