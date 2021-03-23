«الصحة»: لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة لا تحتوي على الفيروس المعطل

قالت وزارة الصحة، إن تطعيمات كورونا المعتمدة في الممكلة، لا تحتوي على الفيروس المعطل، ولا تسبب مرض كورونا.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن لقاحات (فايزر بيونتك) و(اكسفورد-استرازينيكا) لا تحتوي على الفيروس المعطل، ولا تسبب المرض.

وتابع: اللقاحات تعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفايروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

وقال المواطن في استفساره: هل صحيح يوجد في تطعيمات كورونا نسبة خفيفة من الفيروس؟.

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