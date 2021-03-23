سعودية تتجاوز الفشل الكلوي والذئبة الحمراء وتسطر قصة نجاح في سوق العمل

دخلت مواطنة سعودية مصابه بالفشل الكلوي ولديها مرض الذئبة الحمراء، لسوق العمل بعد رحلة بحث لم تستمر طويلًا، لتكتب فصلًا من فصول النجاح، جسدتها بالتأهيل العالي في الحاسب الآلي والدورات التدريبية المكثفة والتي تجاوزت 100 دورة تدريبية عبر عدة مناهل تعليمية منها: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعات والمعاهد ومنصات تدريبية رائدة كالمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب).

المعاناة والظروف الصحية، لم تمنع المواطنة عائشة طاهر شوك، من تحقيق طموحها في الالتحاق بسوق العمل في مهنة المحاسبة لدى مؤسسة مقاولات في منطقة جازان.

بدأت رحلتها في البحث عن الوظيفة بزيارة لفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة جازان، التقت خلالها مستشارة التوظيف في الفرع الأستاذة أمينة محزري، والتي بدورها قامت بالإجراءات المطلوبة وتطبيق نماذج المواءمة على المتقدمة، من خلال مبادئ برنامج توافق الهادف إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل في القطاع الخاص.

وخلال اللقاء الوظيفي، تعرفت مستشارة التوظيف على مهارات وقدرات عائشة العملية، والتي نتج عنها ـــ بفضل الله ـــــ حصول الباحثة عن العمل لوظيفة ملاءمة تتناسب مع حالتها الصحية وخبراتها العلمية والتدريبية.