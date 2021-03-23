بيج بن وكازينو الرياض.. ما قصة أبرز معالم العاصمة في العهد القديم؟

كشف روائي القصص الشعبية «نواف الهويمل»، القصص وراء أبرز المعالم التي تمتعت بها مدينة الرياض في العهد القديم.

وأماط نواف في برنامج «دروازة» المقدم على قناة الإخبارية اللثام وراء قصة ساعة بيج بن الرياض «الساعة الناطقة»، مشيرًا إلى أنه تم إنشاؤها عام 1956م، وتقع في ميدان ساحة الصفاة.

وتابع: أشرف على بنائها مجموعة معماريين من الدنمارك (..)، والسعوديون اعتمدوا على ضبط ساعتهم عليها ولكنها أحدثت بعض المشاكل وقتها؛ حيث كانت في البداية الساعة بصوت امرأة وهو ما أثار جدلًا واسعًا ولذلك تم تحويلها إلى صوت رجل.

كازينو الرياض

روائي القصص الشعبية الهويمل أكد أن الكازينو أسسه المستثمران عبدالرحمن وسعد أبناء فهد الكرديس، عام 1961م وكان بمثابة مقهى.

وتابع: كان مقصدًا للمترفين والمثقفين، وبدأ تشغيل الأغاني الطربية لأم كلثوم وعبدالحليم، مشيرًا إلى أنه كان أول من أدخل الشاشات التلفيزيونية إلى مدينة الرياض، إلا أنه تم إغلاقه عام 1969م.

برج الخزان

شُيِّدَ في مقر كازينو الرياض بعد هدمه، واعتُبر معجزة بنائية في ذلك الوقت؛ حيث إن البناء تم بشكل عكسي من الأعلى إلى الأسفل على يد المهندس السويدي ساوني لينستروم، وأصبح برج الخزان مَعْلَمًا رئيسيًا يَسْتَدِلّ به السائقون، بحسب الهويمل.

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