السعودية اليوم / سمو أمير نجران يعزي ذوي الزبادين



نجران 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تعازيه في وفاة عبد الله بن سعيد بن كرشة الزبادين، أحد منسوبي إمارة المنطقة سابقاً، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وسأل سموه الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر أبناء وإخوة الفقيد عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته لهم ووقوفه الدائم مع الجميع في منطقة نجران سائلين الله أن يحفظ سموه من كل مكروه.

// انتهى //

13:58ت م

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