السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يدشّن مشروعات جمعية "دوائي" لعام 2021



الرياض 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مشروعات الجمعية

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي يوسف بن صالح العمري وأعضاء مجلس الإدارة.

كما اطلع سموه على التقرير السنوي لإنجازات الجمعية عام 2020 وجهودها خلال جائحة

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

// انتهى //

13:57ت م

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الرياض 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مشروعات الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي لعام 2021.جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي يوسف بن صالح العمري وأعضاء مجلس الإدارة.كما اطلع سموه على التقرير السنوي لإنجازات الجمعية عام 2020 وجهودها خلال جائحة كورونا حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.// انتهى //13:57ت م0096

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