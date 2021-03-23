السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلع على التقرير السنوي لإدارة المجاهدين



نجران 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على التقرير السنوي للإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع المجاهدين بالمنطقة، عبدالله بن حبيب القحطاني.

ونوه سمو أمير المنطقة بجهود فرع المجاهدين وما يقوم به من أعمال في مجال اختصاصه والتنسيق مع الأجهزة المعنية في العديد من الجوانب، وقد اشتمل التقرير على معلومات وإحصاءات عن الأعمال والفرق التابعة والتي تعمل في المحافظات والمراكز.

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13:56ت م

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