السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 11 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين



الرياض 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 11 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء العاشر من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 5 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 5 حالات إصابة بها، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد أربع حالات اصابه بها ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة نجران بمعدل إصابة بكل مسجد .

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة مكة المكرمة وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

// انتهى //

13:55ت م

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الرياض 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 11 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 44 يوماً 347 مسجداً تم فتح 332 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء العاشر من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 5 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 5 حالات إصابة بها، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد أربع حالات اصابه بها ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة نجران بمعدل إصابة بكل مسجد .وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة مكة المكرمة وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .// انتهى //13:55ت م0094

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