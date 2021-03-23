السعودية اليوم / سمو وزير الحرس الوطني يناقش إستراتيجية التطوير المقترحة للشؤون الصحية



الرياض 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بكلٍ من معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير الوزارة الدكتور مشعل المسعد.

وتم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في مستشفيات الحرس الوطني والطب العسكري الميداني، وكذلك مركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية "كيمارك" وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

كما ناقش سموه إستراتيجية التطوير المقترحة للشؤون الصحية.

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13:48ت م

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