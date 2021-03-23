السعودية اليوم / رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية يشيد بالدور المميز الذي تقدمه المملكة لشعوب العالم أجمع



بيونس آيرس 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

نوه رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، هوراسيو لاريتا، بدور المملكة العربية

جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية أمس، لمركز خادم ‏الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين، بمناسبة إنشاء مركز تقديم لقاح فايروس

وكان في استقباله مدير المركز المكلف نايف الفعيم، وإمام جامع المركز الشيخ عبداللطيف العتيبي، حيث قام بجولة على أقسام المركز، مطلعاً خلالها على أبرز أعماله.

وأشاد وراسيو لاريتا بالدور المميز الذي قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لشعوب العالم أجمع، مشيداً بعمق العلاقات السعودية الأرجنتينية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أوضح مدير المركز المكلف نايف الفعيم أن زيارة هوراسيو لاريتا تعد الأولى للمركز؛ للاطلاع على أعماله والتعرف على أهم أنشطته التي يقدمها للمجتمع الأرجنتيني بمختلف أطيافه، لافتاً إلى أن أعمال المركز لاقت استحسانًا وترحيبًا وإشادة من رئيس حكومة العاصمة مما ينعكس على عمق العلاقة بين المركز والمؤسسات الحكومية الأرجنتينية.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس ــ الذي تم افتتاحه في عام 2000م ــ يمثل بعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدين، كما يمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا لكل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

// انتهى //

13:35ت م

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بيونس آيرس 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسنوه رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، هوراسيو لاريتا، بدور المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين، في خدمة الشعب الأرجنتيني عبر تقديم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتوعوية.جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية أمس، لمركز خادم ‏الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين، بمناسبة إنشاء مركز تقديم لقاح فايروس كورونا "Covid-19" في مقر المركز.وكان في استقباله مدير المركز المكلف نايف الفعيم، وإمام جامع المركز الشيخ عبداللطيف العتيبي، حيث قام بجولة على أقسام المركز، مطلعاً خلالها على أبرز أعماله.وأشاد وراسيو لاريتا بالدور المميز الذي قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لشعوب العالم أجمع، مشيداً بعمق العلاقات السعودية الأرجنتينية بين البلدين الصديقين.من جانبه، أوضح مدير المركز المكلف نايف الفعيم أن زيارة هوراسيو لاريتا تعد الأولى للمركز؛ للاطلاع على أعماله والتعرف على أهم أنشطته التي يقدمها للمجتمع الأرجنتيني بمختلف أطيافه، لافتاً إلى أن أعمال المركز لاقت استحسانًا وترحيبًا وإشادة من رئيس حكومة العاصمة مما ينعكس على عمق العلاقة بين المركز والمؤسسات الحكومية الأرجنتينية.يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس ــ الذي تم افتتاحه في عام 2000م ــ يمثل بعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدين، كما يمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا لكل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.// انتهى //13:35ت م0089

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.