السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم رابطة العالم الإسلامي يستقبل نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البوسنية



مكة المكرمة 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك الدكتورة بصيرة تركوفيتش.

وتم خلال الاستقبال بحث آليات التعاون بين البوسنة والهرسك ورابطة العالم الإسلامي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد عبّرت الدكتورة بصيرة عن تقديرها لزيارة معاليه على رأس وفد رفيع المستوى من مختلف القيادات الدينية من العالم الإسلامي وغيره إلى سربنينيتشا والدور المقدم لتعزيز السلام الديني والحضاري.

// انتهى //

13:16ت م

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