السعودية اليوم / أمانة الباحة تنفذ 32 فعالية بمناسبة أسبوع البيئة



الباحة 10 شعبان 1442هـ الموافق 23 مارس 2021م واس

نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 32 فعالية بمناسبة أسبوع البيئة تحت شعار "البيئة لنا...ولأجيالنا" بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة .

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، الذي دشن اليوم ، فعاليات أسبوع البيئة حرص الأمانة والبلديات على تكثيف أعمالها ومناشطها البيئية في هذا الأسبوع، وذلك بتنفيذ العديد من الفعاليات منها الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي واستزراع أشجار محلية تعكس هوية المنطقة، مشيراً إلى أنه تم خلال الأسبوع تنفيذ ٣٢ فعالية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة شملت زراعة الأشجار المحلية ونظافة الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة، بالإضافة إلى المناشط التوعوية والتثقيفية بأهمية الحفاظ على البيئة.

وبين أن الأمانة تسعى لزيادة استزراع المزيد من الأشجار والنباتات المحلية المناسبة؛ مما يسهم في اتساع الرقعة الخضراء ويضفي على طبيعة الأرض بهاءً

وجمالاً كوجهة سياحية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي المعرفي والثقافي تجاه البيئة ومواردها الطبيعية لدى أفراد المجتمع.

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13:12ت م

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