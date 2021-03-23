السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة إلى جمهورية إندونيسيا



جاكرتا 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية حكومة المملكة العربية

وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي لنائب وزير الشؤون الدينية الأندونيسي زين التوحيد سعدي، بحضور عدد من المسؤولين الإندونيسيين، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة جاكرتا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

//انتهى//

13:10ت م

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جاكرتا 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية إندونيسيا البالغة 100 طن من التمور.وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي لنائب وزير الشؤون الدينية الأندونيسي زين التوحيد سعدي، بحضور عدد من المسؤولين الإندونيسيين، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة جاكرتا.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.//انتهى//13:10ت م0075

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