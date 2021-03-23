شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تحجب الرؤية في جدة .. والهلال الأحمر يحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية بعدم مغادرة منازلهم

خيمت موجة من الغبار على محافظة جدة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تسببت في تدني الرؤية ، وكان قد اطلق النظام الالي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد تحذيراً لنشاط في الرياح السطحية ينتج عنه انعدام في الرؤية وأتربة مثارة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة على المنطقة مكة المكرمة وبالأخص محافظة جدة والليث ورابغ وتنتهي الحالة في الساعة السادسة مساء.

فيما حثت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مستخدمي الطرق بمحافظة جدة على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين، خاصةً مَن لديهم أمراض تنفسية إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق أسعفني عند حدوث أي عارض صحي، لا قدَّر الله.

وطالبت جميع المواطنين بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.