شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية يستعرض مبادرات تنمية القطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، مع أعضاء مجلس الإدارة بمجلس المؤسسات الأهلية ، بحضور النائب ووكيل التنمية الاجتماعية ، وذلك لمناقشة خطط المجلس وأعماله، وعرض المبادرات التي يسعى المجلس لتحقيقها خلال الفترة القادمة ومناقشة عدد من مشاريع الخطة.

وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات لخدمة القطاع غير الربحي واتخذ عدد من القرارات .

وثمّن رئيس المجلس د. عبدالرحمن بن سليمان الراجحي رئيس مجلس المؤسسات الأهلية؛ الدور الفاعل والمتابعة الدائمة، من قبل الوزير ونائبه ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية التي يولونها للمؤسسات الأهلية ، وتذليل كافة الصعوبات والسعي لتشغيل المبادرات النوعية التي تصب في مصلحة هذا القطاع .

حضر الاجتماع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي ، ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أحمد الماجد.