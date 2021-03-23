تراجع أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، بضغوط انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.



وانخفضت أسعار الذهب أمس الإثنين مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار وسندات الخزانة الأمريكية وصعود الأسهم في وول ستريت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الثلاثاء نحو 209.18 ريال (55.78 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 183.03 ريال (48.81 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 156.89 ريال (41.84 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية مسجلا نحو 122.02 ريال (32.54 دولار).

وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية اليوم الثلاثاء، إلى 6510 ريالات (1736 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في السعودية ليسجل نحو 1464.27 ريال (390.47 دولار).

الذهب عالميا

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.28% إلى 1739.60 دولار للأوقية (الأونصة) في ختام جلسة أمس الإثنين، بعد أن كان هبط 1% في وقت سابق من الجلسة.

يأتي ذلك مع إقبال المستثمرين على الدولار والسندات الحكومية وسط ذعر من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين محافظ جديد للبنك المركزي معروف عنه انتقاده لأسعار الفائدة المرتفعة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتسجل عند التسوية 1738.10 دولار للأوقية.

وتعرض المعدن النفيس لضغوط أيضا من مكاسب الأسهم الأمريكية، ولم يتلق دعما يذكر من تراجع الدولار.