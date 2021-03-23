شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مشروعا لتطوير الخدمات الإسعافية بالهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، استراتيجية الهيئة الجديدة 2025م، التي تستهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية الإسعافية وتطوير البنية التحتية والتنظيمية لأعمال الهيئة.

ورفع الدكتور العويسى شكره إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على اهتمامه بتعزيز مسيرة العمل الإنساني ودعم جهود التطوير للارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة أن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى 14 هدفا رئيسيا يغطى 40 مؤشرًا لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف، ولتحقيق هذه الأهداف، تضمنت الاستراتيجية 56 مبادرة،و 170 مشروعًا، ستساهم بإذن الله في إحداث قفزة ملموسة في تطوير قطاع الخدمات الإسعافية بالمملكة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال الدكتور جلال العويسى إن إطلاق استراتيجية الهيئة يأتي وفق رؤية جديدة لتحقيق الريادة في حفظ الأرواح وخدمة الإنسان ومشاركة المجتمع، لتواصل الهيئة مسيرتها في تحقيق السلامة وتخفيف المعاناة من خلال الخدمات الإسعافية والإنسانية التي يقدمها سفراء الحياة بإتقان ودون تمييز.

وأوضح العويسى إن الاستراتيجية ترتكز على سبع غايات رئيسية تشمل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية الإسعافية، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير الخدمات الإنسانية والمجتمعية، إضافة إلى تعزيز واستدامة الموارد البشرية، وتنمية إيرادات الهيئة الذاتية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.