تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية على مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة وشرما بنيوم.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعات الأرصاد للطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك) ونشاطًا لرياح سطحية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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