الخارجية الأمريكية: نرحب بالمبادرة السعودية للحل في اليمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

رحبت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بمبادرة المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية: “حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن، وعلى الحوثيين احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الصاروخية”.

معاناة الشعب اليمني

وأضافت أن على الحوثيين الإحساس بمعاناة الشعب اليمني منذ 6 سنوات، ولا يوجد أي حل في اليمن سوى الحل التفاوضي.

وتابعت الخارجية الأمريكية “نرحب بقبول الحكومة الشرعية اليمنية للمبادرة السعودية، وعلى كافة الأطراف في اليمن الالتزام بالمبادرة السعودية، ولا يمكن أن نجعل الشعب اليمني رهينة للاتفاق النووي مع إيران”.

ما يتعلق بالعقوبات

وتابعت أن إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية كان لأسباب إنسانية بحتة، وإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لا يعني عدم فرض عقوبات”.

بنود المبادرة السعودية:

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

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