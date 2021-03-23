غازكو: الاستئناف يصرف النظر عن دعوى وزارة النقل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه وردت إفادة من ممثلها عن جلسة أمس الاثنين، أمام الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف المقدم من وزارة النقل على الحكم الابتدائي حيث تم النطق بالحكم وجاء مضمونه بقبول الاستئناف شكلًا.

صرف النظر عن الدعوى

وأضافت أنه جرى تأييد الحكم الصادر عن الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض بتاريخ 3 ديسمبر 2020 (المقضي فيه بصرف النظر عن دعوى المدعية وزارة النقل وحكمت بإخلاء سبيل المدعى عليها شركة الغاز والتصنيع الأهلية) محمولًا على أسبابه.

وأكدت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه تم الانتهاء من الدعوى، مشيرة إلى أنه لا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث.

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