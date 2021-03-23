شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتصاعد مجدداً.. الإصابات تتخطى سقف الـ 400 في يوم واحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهدت حالات الإصابة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعات الماضية ارتفاعا كبيرا، وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 404 إصابات جديدة وهو رقم لم يسجل إلا في نوفمبر العام الماضي. وجاء نحو نصف الحالات الجديدة في الرياض.

وقالت الوزارة إنها ترصد حاليا زيادة ملحوظة في الأعداد النشطة والحرجة وجددت دعوتها للجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد.

وأوضحت الوزارة رصد 387 حالة تعافٍ، فيما بلغت الحالات النشطة (4012) منها (595) حرجة ووصل إجمالي الإصابات إلى (385424)، وحالات التعافي (374799)، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة إلى (6613) حالة، وإجراء (44161) فحصا مخبريا جديدا.

وتصدرت منطقة الرياض الحالات الجديدة بـ184 إصابة، تليها الشرقية 74، مكة المكرمة 66، القصيم 14، حائل 12، المدينة المنورة 12، الحدود الشمالية 12، تبوك 8، عسير 6، الجوف 6، جازان 5، الباحة 4 ونجران 2.