فرق الخدمات الطبية بالداخلية تواصل تقديم لقاح كورونا ميدانيًا

واصلت فرق من منسوبي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تنفيذ جولاتها الميدانية المكثفة لتقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية بالوزارة، في إطار استكمال تنفيذ مبادراتها الخاصة بحملة "الوقاية أمان".

وشملت الزيارات وجود فرق طبية متخصصة من الخدمات الطبية لتقديم اللقاح لمنسوبي وزارة الداخلية بجدة، بالإضافة إلى تقديم اللقاح لمنسوبي القطاعات الأمنية في منطقتي جازان والباحة.

كما قدمت فرق الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لقاح فيروس كورونا لطلبة معهدي التدريب بقوات الطوارئ الخاصة في مكة المكرمة وعرعر.

وتواصل حملة "الوقاية أمان" تنفيذ كامل الخطط المدرجة لتقديم اللقاحات لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة.

ودعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الراغبين في الحصول على اللقاح، إلى التقدم بحجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي" في أحد المقرات التابعة للخدمات الطبية، بمختلف مناطق ومدن المملكة.