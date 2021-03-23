حساب المواطن: الزوجة لا يمكنها التسجيل كمستقلة في البرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن، أن المتزوجة لا يمكنها التسجيل كمستقلة في البرنامج، وإنما تضاف كتابع في حساب المستفيد الرئيس «الزوج».

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «في حال كانت الحالة الاجتماعية (متزوجة) يتم إضافتها كتابع في حساب ربّ الأسرة (الزوج)».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل يمكن للمتزوجة أن تسجل عقد إيجار وتسجل في حساب المواطن باسمها (مستفلة) وتخرج من عند زوجها؟.

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