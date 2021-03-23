الحيزان عن طقس الثلاثاء: رياح نشطة وفرص لهطول الأمطار على بعض المناطق

توقّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقس اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى رياح متربة كافة قطاعات المملكة كافة.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إنه متوقع «رياح نشطة على قطاعات المملكة كافة، مثيرة للأتربة والغبار، وتكون نشطة جداً شمال المملكة».

وحول فرص هطول الأمطار، قال الحيزان إن هناك فرصًا لهطول الأمطار على أجزاء من الشمال وتبوك.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، تكونًا لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك».

وتوقّع أيضًا نشاطًا لرياح سطحية على مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض» مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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