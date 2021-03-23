مكافحة التستر التجاري: 153 يومًا على انتهاء فترة تصحيح الأوضاع

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه يتبقى 153 يومًا على انتهاء فترة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

وطالب البرنامج –عبر تويتر- بالميادرة بالتقديم على طلب الإعفاء من العقوبات، وتصحيح أوضاع النشاط التجاري قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 23/8/2021.

وأشار البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلى أنه يتم تقديم طلبات الإعفاء من العفوبات عبر الرابط .

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