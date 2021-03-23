بالفيديو.. خبير عسكري: مبادرة السعودية الفرصة الأخيرة أمام ميليشيا الحوثي

أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، عبدالله القحطاني، أن المملكة نجحت في إفشال المشروع الإيراني، كما نجحت في تأمين حدودها بكل اقتدار وحكمة.

وقال القحطاني خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية» إن الممكلة تنتصر، فهي لن تترك الحوثي يقوم بتنفيذ سياسة إيران على حدودها الجنوبية، أيًا كان الثمن أو التصحيات، مشيرًا إلى أن الحوثي يمثل إيران لتخريب الوضع في المنطقة العربية.

وأكد القحطاني أن المبادرة التي أعلنت عنها السعودية أمس الاثنين، لوقف إطلاق النار في اليمن، هي فرصة الحوثي الأخيرة، موضحًا أن الحوثي «هزم» في الميدان ولم يحقق أي نصر.

وأضاف الخبير العسكري ان الحوثي لا يفعل شيء إلا إذا تم الضغط عليه، وأن قراره في إيران، مشيرًا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يدعم مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن؛ موضحًا أن إيران تساوم بالحوثي في ملفها النووي مع الولايات المتحدة.

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