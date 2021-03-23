من هم أفراد الأسرة المشمولون بالنظام.. «الضمان الصحي» يوضح

جدّد مجلس الضمان الصحي، التذكير بان صاحب العمل غير ملزم التأمين على الزائر، وأنه ملزم فقط بالتأمين على العامل وأفراد أسرته.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مقيم بهذا الخصوص، أنه «لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين على الزائر، وإنما يطبّق عليه شروط وثيقة تأمين الزائرين».

وأضاف أن «المقصود بأفراد الأسرة المشمولين بالنظام من المواطنين والمقيمين (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن ٢٥، والبنات غير المتزوجات وغير العاملات)».

وقال المقيم في استفساره: ما معنى المشمولين بالنظام؟، هل إذا كانت الأسرة موجودة عن طريق الزيارة وليست استقدام يشملها التأمين؟.

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