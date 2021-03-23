السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل



حائل 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم، تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.

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10:27ت م

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