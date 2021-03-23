السعودية اليوم / مدير "مركز أداء" يستعرض مع الأمين العام لمجلس الوزراء السوداني تجربة قياس الأداء بالمملكة



الرياض 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

استقبل المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس راشد بن عبدالله القعود في مقر المركز بالرياض، الأمين العام لمجلس الوزراء بجمهورية السودان عثمان حسين عثمان، بحضور سفير السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير، والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال، رحّب المدير العام لمركز "أداء" بالأمين العام لمجلس الوزراء السوداني، وقدم شرحاً موجزاً عن نشأة وتنظيم المركز ومجالات عمله.

واستعرض تجربة المركز في قياس أداء الأجهزة العامة، والدليل الفني لمنهجيات قياس ومتابعة الأداء، مشيراً إلى أن النجاحات التي يحققها المركز تأتي بالتعاون مع مختلف الأجهزة العامة.

وتم خلال الاستقبال استعراض لوحة بيانات رؤية المملكة 2030، ومنهجية قياس تجربة المستفيد وأدوات التمكين للأجهزة العامة، إضافة إلى عرض أساليب تطوير وثيقة المنهجية وإعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة، كما بحث الجانبان أوجه التعاون بين مركز "أداء" والأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني.

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10:23ت م

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