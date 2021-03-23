السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 7 حالات وفاة و346 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مراكز السيطرة على الوباء والوقايه منه القول في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1704 حالات وفاة و99421 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

10:22ت م

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سيئول 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 7 حالات وفاة و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ال24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مراكز السيطرة على الوباء والوقايه منه القول في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1704 حالات وفاة و99421 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //10:22ت م0026

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