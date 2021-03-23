السعودية اليوم / الهند تسجل 40715 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 199 حالة وفاة و40715 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في إحصاءاتها الأخيرة أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 160166 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11686796 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين وصل 11181253 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

// انتهى //

10:16ت م

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نيودلهي 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 199 حالة وفاة و40715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في إحصاءاتها الأخيرة أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 160166 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11686796 إصابة.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين وصل 11181253 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.// انتهى //10:16ت م0023

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