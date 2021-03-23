السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2232 إصابة بفيروس كورونا



بروكسل 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات البلجيكية اليوم تسجيل 21 حالة وفاة و2232 اصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 22728 حالة وفاة و839238 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

09:54ت م

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بروكسل 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسأعلنت السلطات البلجيكية اليوم تسجيل 21 حالة وفاة و2232 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 22728 حالة وفاة و839238 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //09:54ت م0021

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